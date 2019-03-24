Мещанский суд рассмотрит иск родителей к компании Конкорд, которая поставляет питание в детские учреждения Москвы

Мещанский суд Москвы рассмотрит иск родителей к компании Конкорд, которая поставляет питание в детские учреждения столицы. Случаи заболевания дизентерией в детских учреждениях замалчиваются, — сказала корреспонденту «Эха Москвы» Елена Лебедева, ребенок которой тоже заболел.

Родители заболевших детей подали иск к компании Конкорд и властям Москвы. Они требуют компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей каждому.