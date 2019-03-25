Росгвардия проиграла суд с мясокомбинатом «Дружба народов»

Это предприятие ранее упоминал Алексей Навальный в своем расследовании о завышенных ценах на продукты для силовиков.

Ведомство Виктора Золотова судилось со своим единственным поставщиком из-за колбасных изделий. Продукты не соответствовали стандартам из-за нарушений условий хранения. Арбитражный суд Москвы встал на сторону комбината. В решении, опубликованном 21 марта, указано, что предприятие пыталось заменить товары ненадлежащего качества, но нацгвардейцы отказались.

Деловые отношения Росгвардии и «Дружбы народов» летом прошлого года изучал Фонд борьбы с коррупцией. В расследовании утверждалось, что продукты для бойцов покупают по завышенным ценам, а среди бенефициаров этой сомнительной схемы мог быть даже премьер Дмитрий Медведев. Комбинат пожаловался на Алексея Навального в суд и выиграл.

Политика обязали удалить недостоверную информацию и опубликовать опровержение.

На нарушения при поставке продуктов ранее пожаловался Россельхознадзор. Иск ведомства к предприятию «Дружба народов» будет рассматриваться 9 апреля, напоминает «Радио свобода».