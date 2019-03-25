Группа российских военных прибыла в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях по контрактам, заключенным, в том числе, по линии военно-технического сотрудничества, — сообщает РИА со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.

В субботу в Венесуэлу прибыли два военно-транспортных самолета — АН-124 и Ил-62 с российскими военными — 99 военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Кроме того, самолеты доставили 35 тонн военных грузов, — утверждают местные СМИ.