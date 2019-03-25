бывший сотрудник СБУ: На востоке Украины в районе проведения операции Объединенных сил есть тайные тюрьмы

На востоке Украины в районе проведения операции Объединенных сил есть тайные тюрьмы, — утверждает бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, одна из тюрем располагается на Мариупольском аэродроме. Летом и осенью 2014 года там содержались 300 человек. По меньшей мере, двое умерли.

Прозоров сегодня рассказал журналистам в Москве, что был сотрудником СБУ с 1999 по 2018 годы. С мая 2014 работал в Штабе антитетррористической операции и, — цитирую, — «добровольно оказывал содействие России в получении информации», – сообщает РИА.