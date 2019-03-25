Сборная России одержала первую победу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года

В городе Нур-Султане россияне с крупным счетом переиграли команду Казахстана.

Встречала ожидалась с некоторой тревогой. За несколько дней до прилета россиян сборная Казахстана разгромила шотландцев со счетом 3-0. Кроме того у хозяев было еще несколько преимуществ. Первое было связано с долгим перелетом из Бельгии и разницей во времени, второе – с искусственным газоном да еще под крышей местного стадиона. Тем не менее сомнения в положительном результате довольно быстро рассеялись. Денис Черышев в первом тайме забил два мяча после передач с правого фланга, где появился Ионов, не игравший с бельгийцами и активно играл Фернандес. Во втором тайме уже сам Черышев ассистировал Дзюбе, который прервал 15-матчевую серию без забитых мячей, ну а мяч, который закрыл ведомость, влетел в сетку от ноги казахского футболиста 4-0. После второго тура у трех команд по одной победе, среди них и сборная России.

Лидирует в подгруппе сборная Бельгии, одержавшая в двух стартовых матчах две победы. Накануне Бельгийцы победили Кипр 2-0