Бывший сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы после майдана

Пресс-конференция с его участием прошла сегодня на площадке агентства «Россия сегодня».

Имя гостя организаторы мероприятия не раскрывали до самого начала. При этом, для аккредитации надо было указать дату и место рождения. Обычно этого не требуется. В качестве дополнительных мер безопасности на входе в зал были установлены рамки металлоискатели.

Мужчина представился как Прозоров Василий Николаевич. По его словам, с 1999 до 2018 года он являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причём с мая 2014-го работал в центральном аппарате, штабе АТО. И уже с апреля, как он выразился, по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации. Перебежчик рассказал, в частности, про тайные тюрьмы, где пытали и убивали людей, которые Киев организовал в районе АТО. По информации агента, летом и осенью 2014-го только через одну из них прошло более 300 человек, как минимум двое погибли. Экс-сотрудник СБУ выразил сто процентную уверенность в том, что донбасских командиров «Моторолу» и «Гиви» убили украинские спецслужбы. Он также убежден в причастности Украины к катастрофе сбитого над Донбассом Боинга.

Кремль пока все эти заявления не комментирует. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «не располагает какой-либо информацией».