Расследование спецпрокурора Мюллера не выявило сговора Дональда Трампа с Россией

Однако однозначных выводов о том, пытался ли американский президент помешать правосудию, в финальном докладе нет.

Главные выводы расследования были представлены в письме генпрокурора США Уильяма Барра, которое он направил в Конгресс в минувшее воскресенье. Барр ознакомился с итоговым отчетом группы Мюллера, занявшем почти 450 страниц.

Сам отчет пока не был опубликован, но его выводы в изложении Барра оказались для многих неожиданными, если не сенсационными: следователи не нашли доказательств сговора Трампа или его помощников с Россией для победы на президентских выборах. При этом само российское вмешательство в избирательную кампанию, по мнению Мюллера, не вызывает сомнений. Как утверждается, атаки шли по двум направлениям. Во-первых, российские боты и тролли пытались «посеять общественный раздор» в соцсетях. Во-вторых, речь идет о хакерских атаках на серверы Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон. В результате часть документов оказалась опубликована в открытом доступе.

Также Мюллер расследовал обвинение в адрес Трампа в попытке воспрепятствовать правосудию, но в этой части спецпрокурор не смог прийти к однозначному мнению. Окончательное решение было оставлено за генпрокурором Барром, который не стал предъявлять президенту официальных обвинений.

Представители демократов уже высказали уже заявили, что Барр мог сделать выводы слишком быстро, и потребовали опубликовать полный текст расследования спецпрокурора Мюллера.

Дональд Трамп итогами расследования, похоже, остался доволен

В Кремле назвали расследование Мюллера «поиском черной кошки в темной комнате». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что даже краткая выжимка из доклада ничего нового не говорит.