Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к мяскомобинату «Дружба народов» о взыскании более 6,5 миллионов рублей из-за поставки продуктов якобы ненадлежащего качества, — сообщает «Интерфакс».



Комбинат «Дружба народов» единственный поставщик продуктов для Росгвардии. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что продукты поставляются по завышенным ценам.

Глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль, а комбинат подал на политика в суд. Позже стало известно, что дело о поставках возбудила Федеральная антимонопольная служба, а Росгвардия начала внутреннее расследование.