Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя кемеровского кондитерского комбината

Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. Эта компания владела сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня».



Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстрйонадзора. Вишневский задержан в Польше. Бизнесмен. Он стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о пожаре в зимней вишне, в результате которого погибли 60 человек.