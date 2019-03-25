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13:31, 25 марта 2019

Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя кемеровского кондитерского комбината

Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. Эта компания владела сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня».

Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстрйонадзора. Вишневский задержан в Польше. Бизнесмен. Он  стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о пожаре в зимней вишне, в результате которого погибли 60 человек.



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