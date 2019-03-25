Дело бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд

Александр Кокорин и Павел Мамаев и еще два фигуранта дела поучаствовали в двух драках в центре Москвы, в которых пострадали два человека, после чего были задержаны. С начала октября они находятся в СИЗО и только сегодня было объявлено, что предварительное расследование, которое длилось больше полугода завершено. Футболистов обвиняют по трем статьям – 115 причинение легкого вреда здоровью, 116 – Побои и 213 — Хулиганство. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города. После вручения копий документа фигурантам дела, оно будет направлено в Пресненский суд города Москвы для рассмотрения по существу. О дате судебного заседания пока не сообщается.

Максимальный срок, предусмотренный этими статьями – до семи лет лишения свободы.