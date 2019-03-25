На ФСБ и МВД подали в суд из-за ограничений мобильного интернета в Ингушетии

Местный житель уверяет, что силовые структуры лишили его права общения во время октябрьских протестов.

Ограничения сотовой связи в республике наблюдались с 4 по 17 октября в разгар митингов против соглашения о границах с Чечней. Истец Мурад Хазбиев лично участвовал в мероприятиях и поддерживал требования протестующих. Однако поделиться своим мнением, высказать его в социальных сетях не мог из-за проблем с мобильным интернетом.

В ответ на жалобы местных жителей Роскомнадзор сообщал, что мобильный интернет был отключен на основании мотивированного решения правоохранительных органов. О какой именно структуре идет речь, не известно. В перечне органов, имеющих право вести оперативно-розыскную деятельность, указаны МВД и ФСБ.

Хазбиев просит суд признать их требование об ограничении интернета незаконным. Роскомнадзор и «Мегафон», абонентом которого является истец, выступят в качестве третьих лиц. Источники «Ведомостей» в правительстве Ингушетии заявили, что местные власти не имеют к действиям операторов связи никакого отношения.

В МВД и ФСБ на эту информацию не отреагировали.