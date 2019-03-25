Израиль даст силовой ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

Об этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал в ходе своего визита в США, который будет сокращен.

Нетаньяху отменил ужин с президентом США Дональдом Трампом и встречи с представителями конгресса, которые были назначены на вторник. Он вылетит в Израиль сразу после переговоров с американским лидером. Обстрел жилого дома одного из сел страны премьер назвал «преступным». В ходе визита Нетаньяху, как ожидается, Трамп может признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, возвращения которых более полувека добивается Сирия. По крайней мере, на прошлой неделе американский президент написал в своем Твиттере о подобном намерении. Сам ракетный обстрел частного дома в одном из сел еврейского государства произошел рано утром. В результате удара с палестинской территории, как говорят в Армии обороны Израиля, пострадали семеро человек. Ответственность там возложили на членов движения ХАМАС. На фоне инцидента израильские военные объявили о мобилизации резервистов и стягивании своих сил к границе сектора Газа. Туда, в частности, направлены две бронетанковые и пехотные дивизии.

Между тем в самом ХАМАСе, как передает израильский Седьмой канал, уверяют, что ракета по частному дому была запущена случайно, а сам инцидент был непреднамеренным. Об этом, как утверждается, члены движения сообщили египетской стороне.