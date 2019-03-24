Знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле может стать мечетью

Этого не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В телеинтервью он объяснил, что сейчас за собором закреплён статус музея. Это делает вход на его территорию платным. Отмена статуса откроет доступ для всех посетителей.

Напомню, что Собор Святой Софии считается в христианском мире одной из величайших святынь. Инициатива турецкого президента может спровоцировать серьёзный конфликт, сказал «Эху Москвы» зам.гендиректора Государственного музея Востока Тигран Мкртычев.

Сейчас собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.