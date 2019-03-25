Мужским и женским масс-стартом на заключительном этапе Кубка Мира в норвежском Осло завершился биатлонный сезон

Сезон закончился двумя масс-стартами. Российские спортсмены гонках остались далеко за пределами первой десятки, но общую ситуацию это не изменило. Александр Логинов превзошел прошлогоднее достижение Антона Шипулина и стал вторым в общем зачете Кубка Мира. На чемпионате мира наши спортсмены завоевали три медали. Впервые за много лет нашим девушкам удалось выиграть эстафету на одном из этапов Кубка Мира. Если учесть, что три года подряд у россиян вообще не было медалей на чемпионатах мира и олимпийских играх, прогресс очевиден. При этом состав команды значительно обновился. В нем не всегда находилось место даже чемпионам мира Антону Бабикову и Максиму Цветкову. Многим спортсменам удалось заявить о себе. Евгения Павлова была признана международным союзом биатлонистов открытием сезона.

Руководство Федерации уже анонсировало изменения в тренерском штабе. В команде может появиться Альбина Ахатова, которая будет работать над стрелковой подготовкой.