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12:03, 25 марта 2019

Пенсионеры в Ставропольском крае пригрозили объявить голодовку из-за проблем с землей

Они требуют отправить в отставку губернатора и проверить действия арендаторов их участков.

Жители села Казинка, являющиеся пайщиками бывшего совхоза, считают, что к их земле относятся недобросовестно. Как пишет интернет-издание «Кавказский узел», они недовольны тем, что арендаторы не платят налоги, оставив долги за землю на самих жителях, а также унижают и оскорбляют их при выдаче зерна. Которое, к тому же, годится только на корм скоту, добавляют недовольные сельчане. Большинство из них являются членами местного совета ветеранов. Как отмечается, они уже объявляли голодовку неделю назад, однако вынуждены были ее прервать после того, как силовики назвали эти действия «несогласованным мероприятием» и пригрозили штрафами. При этом сама голодовка проходила в доме одного из пайщиков. Впрочем, районные чиновники пообещали жителям ставропольского села встречу с губернатором и представителем краевого Минсельхоза. Если она не состоится, говорят некоторые пенсионеры, они готовы снова начать голодовку.

В администрации Андроповского района Ставрополья информацию о голодовке отрицают, передает агентство «ФедералПресс».



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