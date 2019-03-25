Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче еще одного фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче еще одного фигуранта дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Это бывший руководитель кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен центр. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Ранее были сообщения, что Вишневский был задержан в Польше.

Пожар в «Зимней вишне» произошёл год назад. Погибли 60 человек, в основном дети.

Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» прошла в Кемерово. Мероприятие не собрало большого числа людей и прошло спокойно. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор информационного портала «Всё42.ру» Игорь Рожков.

На акции дежурили волонтеры с питьевой водой, меропритяие продлилось около часа, добавил Игорь Рожков.