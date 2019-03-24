Гос. музей Востока: Изменение статуса собора Святой Софии может привести к расколу между мусульманами и христианами

Присвоение собору Святой Софии статуса мечети может привести к расколу между мусульманами и христианами. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Государственного музея Востока Тигран Мкртычев.

«Собор Святой Софии принадлежит не одной мусульманской или христианской традиции — он принадлежит всему человечеству. И сделать из этого памятника культуры просто мечеть, лишив его статуса музея, — очень неправильная позиция. В конечном итоге такие действия могут привести к расколу между мусульманами и христианами, а люди лишатся важного объекта культурного наследия», — сказал он.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган допустил возможность изменения статуса собора Святой Софии — его могут сделать мечетью. Статус музея, который закреплен за собором в настоящее время, делает вход на его территорию платным. Если он станет мечетью, туристы всех вероисповеданий смогут заходить в нее свободно, сказал Эрдоган в интервью турецкому телевиденью. В качестве примера он привел Голубую мечеть, которая находится по соседству. По словам главы государства, статус здания могут сменить после муниципальных выборов.

Собор Святой Софии в Константинополе был построен в VI веке нашей эры. Он является одним из самых значимых православных храмов в мире. После падения Византийской империи его обратили в мечеть, но с 1935 года по указу основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, известный памятник византийского зодчества стал музеем и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.