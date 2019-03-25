Противостоянием Йоханнеса Клэбо и Александра Большунова в гонке преследования на Кубке Мира закончился лыжный сезон

Финишным противостоянием норвежца Йоханнеса Клэбо и россиянина Александра Большунова в гонке преследования на этапе Кубка Мира в Канаде закончился лыжный сезон.

После того, как Большунов сломал палку и остался во втором десятке по итогам масс-старта он сохранил лишь призрачные шансы выиграть Кубок Мира. На дистанцию гонки преследования он ушел через 52 секунды после Клэбо, но к финишу сумел отыграть это преимущество. Впрочем, Клэбо берег силы и намеренно подпустил преследователей к себе. В нужный момент норвежец включился и легко ушел от Большунова и канадца Алекса Харви, а Александр на финише пропустил вперед и Харви. Он третий. Тем не менее, второе место в общем зачете и малый хрустальный глобус в дистанционных гонках многократного призера Олимпийских Игр и Чемпионатов мира – отличный результат. Не хватает пока только золота. Второе место женского зачета у Натальи Непряевой. Это первый подобный успех за 18 лет – той эпохи, когда нынешний президент федерации Елена Вяльбе выступала сама.

Большунов стал единственным спортсменом в первой шестерке общего зачета Кубка Мира, который не представляет Норвегию