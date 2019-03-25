В космосе проведут допэксперимент, чтобы точно определить причины появления отверстия в корабле «Союз МС-09»

В космосе проведут дополнительный эксперимент, чтобы точно определить причины появления отверстия в корабле «Союз МС-09». По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, тех проб, которые были собраны на МКС, оказалось недостаточно.

Минувшим летом на станции упало давление из-за утечки в корабле «Союз». Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус корабля кто-то просверлил изнутри.