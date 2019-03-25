В российские музеи, возможно, перестанут пускать с рюкзаками и сумками

Такие меры уже обсуждают в Министерстве культуры.

Идея ограничить проход посетителей с вещами прозвучала в ответ на акцию, которую газета «Московский комсомолец» провела в Историческом музее. В выходные издание сообщило об очередном инциденте в культурном учреждении страны — неизвестные пронесли на выставку о Николае II и его семье небольшой портрет императрицы с брелоком в руках и повесили на стену. Позже журналисты признались, что фальшивый экспонат они разместили сами. Так они якобы проверяли систему безопасности.

В Минкульте эксперимент не оценили и назвали «провокацией». Никакие благие намерения такими средствами нельзя не достичь, сказал в интервью ТАСС замглавы ведомства Владислав Кононов. Он предложил свой вариант предотвращение подобных инцидентов в будущем. По словам чиновника, для этого можно запретить вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками или обязать сдавать вещи в камеру хранения. Заместитель Владимира Мединского признал, что это создаст определенные неудобства посетителям.

По мнению представителя Минкульта, правовую оценку действий журналистов МК должны дать правоохранительные органы.