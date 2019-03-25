Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сокращает визит в США

Это связано с ракетным обстрелом из сектора Газа.

Нетаньяху, как и планировалось, встретится сегодня с президентом США Дональдом Трампом, после чего немедленно вернется на Родину, чтобы руководить ответными действиями. Такое решение принято после совещания с военным руководством страны. Глава правительства, чьи слова цитирует его пресс-служба, назвал нападение на Израиль преступным и пообещал ответить силой.

Как сообщалось, этой ночью ракета, запущенная из сектора Газа попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля. Пострадали, по разным данным, 6 или 7 израильтян, в том числе женщины и дети. Они госпитализированы. Из-за обстрела сработали сирены воздушной тревоги.

Предполагалось, что во время визита Нетаньяху в США, Вашингтон официально объявит о признании Голанских высот израильской территорией. На прошлой неделе о признании суверенитета Израиля над этой спорной территорией заявил Дональд Трамп.

Из-за спешного отъезда Нетаньяху будет отменен его завтрашний ужин с главой Белого дома, ряд встреч с представителями Конгресса и Палаты представителей, а также выступление на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям.