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11:00, 25 марта 2019

Российское вмешательство в избирательную кампанию в США можно считать доказанным

Так утверждают спецпрокурор Роберт Мюллер и его помощники. Их доклад по итогам двухлетнего расследования кратко представил генпрокурор США Уильям Барр. Следователи не смогли установить, что Трамп и его помощники вступали в сговор с Россией. Мюллер не пришёл к однозначному выводу о том, препятствовал ли американский президент правосудию.
Уильям Барр подчеркнул, что по итогам расследования в адрес Трампа не будут выдвигать никаких обвинений.



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