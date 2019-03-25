Российское вмешательство в избирательную кампанию в США можно считать доказанным

Так утверждают спецпрокурор Роберт Мюллер и его помощники. Их доклад по итогам двухлетнего расследования кратко представил генпрокурор США Уильям Барр. Следователи не смогли установить, что Трамп и его помощники вступали в сговор с Россией. Мюллер не пришёл к однозначному выводу о том, препятствовал ли американский президент правосудию.

Уильям Барр подчеркнул, что по итогам расследования в адрес Трампа не будут выдвигать никаких обвинений.