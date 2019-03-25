Сборная России забила четыре безответных мяча команде Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы

Высокий статус игре придало присутствие нового президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, но футболисты его не порадовали. В отличие от игры с Шотландией, которую Казахстан выиграл со счетом 3-0, команда не смогла забить, а пропустила даже больше. Дважды отличился Денис Черышев, который за последние 12 матчей в сборной провел 9 мячей. Прервал свою 15-матчевую безголевую серию Артем Дзюба, а четвертый гол соперники забили себе сами. Впрочем, эйфории этот результат не вызывал. Дзюба сказал, что команда просто выполнила свою работу. Кстати, капитан сборной забил свой 144 гол в карьере и обошел в списке лучших отечественных бомбардиров Валерия Карпина и Эдуарда Стрельцова, войдя в 20-ку лучших. Сборная России делит второе место в группе с командами Казахстана, Шотландии и Кипра. Впереди Бельгия, у которой две победы в двух матчах.

Следующий отборочный матч чемпионата Европы сборная России сыграет 8 июня против команды Сан-Марино.