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10:03, 25 марта 2019

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка, выдвинутая ЛДПР

28-летняя Анна Щекина обошла единоросса Сергея Зацепина, который считался фаворитом предвыборной гонки.

Анна Щекина победила на досрочных выборах в Усть-Илимске Иркутской области с результатом в 44 процента голосов. Сергей Зацепин остался вторым – за него проголосовали чуть больше 37 процентов избирателей. В выборах участвовали еще два кандидата, но они набрали всего по несколько процентов.

Результаты голосования оказались неожиданными в том числе потому, что ранее с выборов сняли серьезных конкурентов единоросса – самовыдвиженца Наиля Гарипова и кандидата от партии «Родина» Анатолия Дубаса. Источник газеты «КоммерсантЪ», близкий к региональному правительству, пояснял, что «Единая Россия» решила устранить наиболее опасных соперников Зацепина.

Между тем, в партии власти уже прокомментировали победу Щекиной: в беседе с местным агентством «ИрСити» глава отдела агитационно-пропагандистской работы Алексей Елизарьев назвал избрание домохозяйки «протестом ради протеста».

Причиной проведения досрочных выборов стал уход со своего поста единоросса Вакиля Тулубаева. Этого добивались местные депутаты, называвшие работу мэра неудовлетворительной.



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