С таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Статус музея, который закреплен за собором в настоящее время, делает вход на его территорию платным. Если он станет мечетью, туристы всех вероисповеданий смогут заходить в нее свободно, сказал Эрдоган в интервью турецкому телевиденью. В качестве примера он привел Голубую мечеть, которая находится по соседству. По словам главы государства, статус здания могут сменить после муниципальных выборов.

Собор Святой Софии в Константинополе был построен в VI веке нашей эры. Он является одним из самых значимых православных храмов в мире. После падения Византийской империи его обратили в мечеть, но с 1935 года по указу основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, известный памятник византийского зодчества стал музеем и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас вход в музей обходится в 60 турецких лир.

В 2015 году впервые за 85 лет в соборе были оглашены священнослужителем строки Корана. Позже там стали проводить религиозные чтения во время священного для мусульман месяца Рамадан, а в прошлом году Коран в соборе читал и сам Эрдоган.