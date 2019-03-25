Дональд Трамп и его окружение не участвовали в сговоре с Кремлем

К таким выводам пришел спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Прошедшее воскресенье журналисты называют самым счастливым днем для Трампа за все время пребывания в Белом доме. Длившееся почти два года расследование для него лично и его соратников завершилось благополучно.

Проведя более 500 обысков и допросив столько же свидетелей, бывший директор ФСБ и специальный прокурор Роберт Мюллер констатировал: ни президент, ни его окружение с российскими властями в сговор не вступали. Об итогах конгрессменам сообщил глава Минюста Уильям Барр в отчете на четырех страницах. Генеральный прокурор подчеркнул, что Мюллер также не пришел к однозначному выводу о препятствовании правосудию, представленных доказательств оказалось недостаточно.

Главный фигурант расследования отреагировал на эти новости у себя в микроблоге Twitter. Трамп подчеркнул, что был полностью оправдан, и назвал постыдным тот факт, что США пришлось пройти через это разбирательство.

Расследование Мюллера подтвердило, что Россия вмешивалась в американские выборы с помощью так называемой «фабрики троллей» и взломав компьютерные системы Демократической партии.