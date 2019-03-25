Команда Дональда Трампа не вступала в сговор с Россией перед выборами в 2016 году

Таков итог расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он не смог придти к однозначному выводу, пытался ли американский президент воспрепятствовать правосудию. Дональд Трамп итогом расследования остался доволен. Перевод РБК.

В докладе Мюллера говорится, что Россия пыталась повлиять на выборы в США. В качестве примера приводится Агентство интернет исследований, которое распространяло дезинформацию и проводило операцию в соцсетях.