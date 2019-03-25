В Анкаре сегодня пройдут очередные слушания по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова

Дипломат был застрелен в декабре 2016 года во время открытия фотовыставки.

В подготовке и организации убийства Карлова турецкие правоохранительные органы обвиняют 28 человек. Среди них – проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Анкаре называют главарем существующей, по мнению властей, «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). Турция не раз просила Вашингтон о его экстрадиции по обвинению в попытке организации госпереворота летом 2016 года. Непосредственно же из почти трех десятков подозреваемых на скамье подсудимых 18 человек – их считают соратниками Гюлена. Еще часть из них игнорируют процесс по делу об убийстве Карлова, а некоторые участвуют в заседаниях суда по видеосвязи. Всем им вменяют нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной группировке, а также преднамеренное убийство с террористическими целями. Власти считают, что целью случившегося была попытка повлиять на отношения между Анкарой и Москвой. Напавший же на российского посла в Турции полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был почти сразу убит на месте преступления.

Следственный комитет после убийства Карлова также возбудил дело по статье «Акт международного терроризма».