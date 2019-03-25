Фигурант дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержан в Польше

Это бывший руководитель кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен центр.

Вячеслава Вишневского планируют экстрадировать в Россию. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

В ходе расследования причин пожара были задержаны начальник МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и начальник надзора ГУ МЧС по Кемерово Григорий Терентьев. Помимо обвинений в халатности им грозит обвинение в коррупции. Об этом ранее рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам.Недавно суд продлил арест Александра Мамонтова до 25 мая 2019 года. В пожаре год назад погибли 60 человек, из них 37 – дети.