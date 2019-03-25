Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на итоги выборов

Такой вывод содержится в докладе по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

О главных выводах расследования стало известно из письма генпрокурора США Уильяма Барра, которое он направил в Конгресс в минувшее воскресенье. Барр ознакомился с итоговым отчетом группы Мюллера, занявшем почти 450 страниц.

Расследование продолжалось около двух лет. Основной его итог заключается в том, что следователям не удалось найти доказательств сговора Трампа или его помощников с Россией для победы на президентских выборах. При этом само российское вмешательство в избирательную кампанию не вызывает сомнений. Как утверждается, атаки шли по двум направлениям. Во-первых, российские боты и тролли пытались «посеять общественный раздор» в соцсетях. Во-вторых, речь идет о хакерских атаках на серверы Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон. В результате часть документов оказалась опубликована в открытом доступе.

Спецпрокурор Мюллер не смог прийти к однозначному выводу о том, пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, уволив директора ФБР Джеймса Коми. В итоге генпрокурор Барр решил не предъявлять президенту обвинений.