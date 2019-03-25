Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора Дональда Трампа с Россией

Об этом говорится в докладе, который был подготовлен по итогам двухлетнего расследования. При этом попытки повлиять на выборы в США в 2016 году из России всё же были. Агентство интернет исследований распространяло, как утверждается, дезинформацию и проводило операции в соцсетях.

Расследование спецпрокурора США Боба Мюллера об отсутствии «российского следа» должно стать достоянием общественности. Об этом заявил Председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер.

Главу Минюста США Уильяма Барра в ближайшее время вызовут для дачи показаний пред комитетом, добавил Надлер.