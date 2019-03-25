Корпорация «Боинг» планирует обсудить с пилотами и представителями отрасли возобновление эксплуатации «Боинг 737 МАХ»

Американская корпорация «Боинг» планирует обсудить с пилотами и представителями отрасли возобновление эксплуатации самолётов «Боинг 737 МАХ». Как передаёт Reuters, на встречу, которая пройдёт на днях, приглашены около двухсот человек. Предполагается, что корпорация продемонстрирует новое программное обеспечение.

Напомним, полёты двух моделей этого самолёте приостановлены во многих странах после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.