В Польше по запросу России задержали фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне»

Вячеслав Вишневский был руководителем «Кемеровского кондитерского комбината», на базе которого построили печально известный торговый центр.

Вопрос об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» сейчас прорабатывается, рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Вячеслав Вишневский покинул Россию еще в 2016 году, задолго до трагических событий в Кемерово. По утверждению СК, мужчина скрывался от следствия, живя в Испании. Вишневского объявили в международный розыск минувшей осенью и по ходатайству следствия он был заочно арестован.

Экс-руководитель «Кемеровского кондитерского комбината» обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. В СК считают, что Вишневский выплатил семь миллионов рублей сотрудникам Госстройнадзора. В ответ при проведении проверок они закрыли глаза на нарушения и выдали документы, подтверждающие соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам.

На этой неделе исполняется год со дня пожара в «Зимней вишне». В результате трагедии погибли 60 человек, включая 37 детей. В рамках трех уголовных дел, связанных с пожаром, к уголовной ответственности привлекли 15 человек.