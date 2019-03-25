Прокуратура сегодня попросит наказание для обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего главы Коми

Судебное следствие по делу Вячеслава Гайзера и его предполагаемых сообщников окончено.

Столичный суд переходит к прениям сторон по делу Вячеслава Гайзера. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает ТАСС. Как ожидается, сегодня прокуратура огласит срок наказания, который считает справедливым для бывшего главы Коми. Обвинительное заключение было утверждено еще осенью позапрошлого года. В зависимости от роли и степени участия, предполагаемым сообщникам Гайзера и самому экс-губернатор вменяются создание преступного общества, получение взяток, мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

Уголовное дело было возбуждено в 2015 году. По версии следствия, бывший руководитель республики и ряд высокопоставленных чиновников из его окружения, незаконно выводили средства из рентабельных предприятий региона с помощью Фонда инвестиционный проектов. По данным последней экспертизы, бюджету Коми был причинен ущерб на сумму в два с половиной миллиарда рублей.

Гайзер уже три с половиной года находится в следственном изоляторе «Лефортово».