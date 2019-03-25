Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора команды Трампа с Россией перед выборами 2016 года

Впрочем, это не оправдывает президента полностью. Об этом говорится в сообщении генпрокурора США Уильяма Бара американскому Конгрессу. В докладе спецпрокурора также отмечается, что российские хакеры предпринимали попытки оказать влияние на ход выборов. При этом упоминается петербургская компания «Агентство интернет-исследований», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Мюллер не имел права начинать это расследование, и в итоге вины администрации президента выявлено не было», — об этом сказал сам Дональд Трамп. Трамп отметил, что рассчитывает на расследование действий своих противников-демократов, но сам инициировать эту процедуру не намерен.