Минюсту США возможно придется опубликовать доклад спецпрокурора Мюллера в полном объеме

На этом настаивают Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Нэнси Пелоси и Чак Шумер. Ранее сообщалось, что Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией. При этом сам факт попыток Москвы повлиять на выборы 2016 года в США спецпрокурор сомнению не подвергает. Он не пришёл к однозначному выводу насчёт того, препятствовал ли Трамп ходу расследования.