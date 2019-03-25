Шесть израильтян, включая детей, ранены в результате ракетного обстрела из Газы

Шесть израильтян, включая детей, получили ранения в понедельник в результате попадания запущенный из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение — прим. ТАСС) Мишмерет в центральной части Израиля. Об этом сообщила медицинская служба «Маген Давид адом».



«Медики оказывают помощь шести жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести, мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения. Еще несколько человек получают помощь в связи с нахождением в состоянии шока и травм, полученных во время эвакуации в убежище во время тревоги», — говорится в распространенном медицинской службой коммюнике.



Ранее израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. «После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон (расположен к северу от Тель-Авива — прим. ТАСС) был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении армейской пресс-службы. До этого ведомство проинформировало о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональном совете Долины Хефер.



Полицейская пресс-служба округа Шарон указала, что ракета попала в дом в мошаве Мишмерет, который в результате загорелся.