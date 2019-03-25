Шестеро израильтян, в том числе дети, получили ранения при ракетном обстреле из сектора Газа

Об этом сообщили местные медики, передаёт РИА Новости. По данным полиции, палестинская ракета попала в жилой дом в селении Мишмерет, которое расположено к юго-востоку от крупного города Нетании в густонаселенной центральной части Израиля.



«В 5.22 (6.22 мск) поступило сообщение о попадании ракеты в населенный пункт в округе Шарон. Наши бригады оказывают медицинскую помощь шестерым местным жителям», — говорится в сообщении службы «скорой помощи».



По данным медиков, женщина в возрасте около 50 лет получила ранения, в том числе средней тяжести, остальные, в том числе двое детей, пострадали легко. Еще нескольким жителям потребовалась психологическая помощь.