Заседание по делу бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера пройдет в Замоскворецком суде

Ожидается, что сегодня прокурор огласит срок предполагаемого наказания для подсудимого. По версии следствия, Гайзер и его сообщники стремились незаконно завладеть прибыльными предприятиями региона, — говорила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко: «Обвиняемым инкриминируется совершение таких преступлений, как организация и участие в преступном сообществе, мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и получение взяток. В 2008 году Вячеслав Гайзер и его соучастники получили от Александра Сердитого в качестве взяток 37,5 миллионов рублей за его назначение на должность директора Сыктывкарского ликероводочного завода. А в 2013 году обвиняемым в качестве взятки за общее покровительство были переданы доли одного из предприятий стоимостью 160 миллионов рублей».

Кроме того, по словам Петренко, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили соучастников