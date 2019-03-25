В нескольких российских городах пройдут акции памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

Ровно год назад трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Главные траурные мероприятия по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» проходят в Кемерове. В субботу там уже состоялись панихида по жертвам пожара и возложение цветов и игрушек к мемориальному камню на месте трагедии. А в Государственной филармонии Кузбасса сегодня пройдет бесплатный благотворительный концерт, где будут, в частности, исполнены произведения Баха, Рахманинова и Шуберта. Аналогичный концерт пройдет и в Органном концертном зале Перми.

В Воскресенской церкви Томска, в свою очередь, пройдет панихида по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» детям, среди которых двое были жителями этого города. Как пишет интернет-издание Vtomske.ru, родственники детей планируют устроить поминальный вечер, расходы на него возьмут власти Кемеровской области. По данным Следственного комитета, причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание в светодиодном светильнике. В него, в свою очередь, как считают эксперты, попала талая вода.

Тем временем уголовное дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» может быть передано в суд в мае. Об этом ранее сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Обвинения предъявлены 15 фигурантам, в том числе экс-главе кузбасского МЧС, а также руководителю тушения пожара.