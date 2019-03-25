Дональд Трамп считает, что расследование Мюллера «полностью и окончательно оправдало его»

Выступая во Флориде Трамп дал понять, что теперь рассчитывает на расследование компетентными органами действий своих оппонентов, в первую очередь из Демпартии, но сам инициировать это не будет. Ранее Минюст представил доклад с основными выводами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В документе, в частности, говорится об отсутствии сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. Вместе с тем в докладе утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы через «Агентство интернет-исследований» и хакерские атаки.