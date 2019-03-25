В Венесуэле перед судом предстанет секретарь лидера оппозиции Хуана Гуайдо

Роберта Марреро обвиняют в государственной измене и попытке узурпации власти. Помимо самого Роберта Марреро на скамье подсудимых оказался и его водитель Луис Паес. Сторонники Хуана Гуайдо были задержаны на прошлой неделе. В числе обвинений, выдвинутых в их адрес – причастность к деятельности террористической ячейки и подготовка покушения на политиков и военнослужащих. Как рассказали власти страны, вовремя обыска в доме секретаря Хуана Гуайдо, полиция нашла оружие и крупную сумму денег в иностранной валюте.

Лидер оппозиции назвал действия правоохранителей незаконными, а само задержание Марреро – похищением. За секретая вступился Евросоюз, Соединенные Штаты и страны Группы Лимы. Они осудили арест политика и потребовали его немедленного освобождения.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал «новые аресты новых террористов». По словам главы государства, спецслужбы сорвали план покушения на его жизнь, а прокуратура далеко продвинулась в расследовании этого дела. США пообещали привлечь к ответственности все причастных к аресту секретаря Гуайдо.