Прокуратура сегодня попросит наказание для обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего главы Коми.

Судебное следствие по делу Вячеслава Гайзера и его предполагаемых сообщников окончено, суд переходит к прениям сторон. Экс-губернатору вменяются получение взяток, мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Уголовное дело было возбуждено в 2015 году. По данным экспертизы, бюджету Коми был причинен ущерб на сумму в два с половиной миллиарда рублей. Гайзер уже три с половиной года находится в следственном изоляторе.