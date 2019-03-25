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03:08, 25 марта 2019

ДРСМД может трансформироваться в многостороннее соглашение.

Это допускает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В  интервью «Известиям» он  сказал, что никаких политических или правовых препятствий для этого нет.



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