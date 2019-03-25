ДРСМД может трансформироваться в многостороннее соглашение.
Это допускает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В интервью «Известиям» он сказал, что никаких политических или правовых препятствий для этого нет.
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Это допускает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В интервью «Известиям» он сказал, что никаких политических или правовых препятствий для этого нет.
Экономист Сергей Алексашенко подсчитал стоимость присоединения Крыма к России По его данным, это полтора триллиона рублей – это примерно по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая стариков и младенцев, или расходы из федерального бюджета на образование на протяжении двух лет, или расходы на здравоохранение на протяжении трех лет, или финансирование российской академии наук в течение 357-ми лет, — делает вывод экономист