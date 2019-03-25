Два российских военных самолета прибыли в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в правительстве Боливарианской Республики. По его данным, российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для проведения обслуживания техники и обучения венесуэльцев обращению с ней. Ранее местная пресса сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли в субботу в международный аэропорт имени Симона Боливара.