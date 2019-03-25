Полиция Петербурга не отпустила несовершеннолетнего активиста, задержанного на митинге за свободные выборы.

По сведениям «Росбалта», молодого человека из отделения перевезли в центр временного содержания несовершеннолетних. Полицейские составили на подростка протокол о мелком хулиганстве за то, что он держал плакат с изображением Владимира Путина и Дмитрия Медведева. На плакате была ненормативная лексика, но она была «прикрыта» изображениями политиков. Митинг на площади Ленина собрал несколько сотен человек, требовавших допустить на муниципальные и губернаторские выборы в Северной столице независимых кандидатов.