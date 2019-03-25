В международный аэропорт в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные Ил-62 и Ан-124.

Их фотографии появились в твиттере. Как утверждает журналист Хавьер Майорка, на них прилетели 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск Василием Тонкошкуровым. Судя по данным специализированных онлайн-сервисов, самолеты летели в Каракас из Сирии. Как заявил РИА дипломатичечский источник в Каракасе, российские военные прибыли в Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях» в рамках соглашений, подписанных много лет назад.