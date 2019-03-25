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00:03, 25 марта 2019

В Венесуэлу вновь прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124

По данным местных СМИ, в Каракас доставлены 99 российских военных или бойцов частных военных компаний во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. Это связано с политикой протекционизма России в отношении Венесуэлы. Такое мнение «Эху» выскзаал военный эксперт Александр Гольц.

Если будет доподлинно установлена переброска Россией бойцов ЧВК, это вызовет резкую негативную реакцию мирового сообщества, отметил Александр Гольц. Официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолётов не комментирует.



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