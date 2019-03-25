Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств заговора между Дональдом Трампом и Россией на президентских выборах 2016 года. Об этом сообщил конгрессу генпрокурор страны министр юстиции Уильям Барр. Он передал в конгресс отчет о докладе Роберта Мюллера, который две года вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Москвой. Документ опубликован на cайте комитета палаты представителей.

. «Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-то связанный с ними вступил в заговор или координировал действия с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м году», — написал Барр.

Также в документе отмечается, что Мюллер собрал данные и относительно того, пытался ли Трамп помешать расследованию, однако к однозначному выводу не пришел и оставил окончательное решение за генпрокурором. В итоге Барр, изучив материалы, не усмотрел нарушений в действиях резидента США.

Администрация президента России пока не изучила доклад о результатах расследования, которое завершил спецпрокурор США Роберт Мюллер. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не знакомы с докладом», — сказал он.