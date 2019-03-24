Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа или его команды с Россией, говорится в письме генпрокурора США к членам Конгресса, опубликованном в воскресенье. «Расследование специального прокурора на обнаружило, что предвыборный штаб Трампа или кто-либо, связанный с ним, состоял в сговоре или координировался с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы 2016 года», — говорится в документе. Мюллер около двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Как сообщили СМИ, Мюллер при завершении расследования не стал рекомендовать предъявление новых обвинений.